محمد بن مسعود - الدمام - بمشاعر "منى الوادي وعرفات ومعسكر ابن رجب" يشارك الفريق الكشفي لـ"جمعية صعوبات التعلم"، ضمن الفرق الكشفية والجهود المبذولة لخدمة ضيوف الرحمن، بثلاثة معسكرات في مشاعر "منى الوادي، وعرفات، ومعسكر ابن رجب". يأتي ذلك بمتابعة رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور عثمان بن عبدالعزيز آل عثمان، والأمين العام للجمعية عبد العزيز الجريد. وانطلقت فرق "جمعية صعوبات التعلم" في ثلاثة مواقع، معسكر عرفات، بقيادة الرائد نايف الظفيري، ومعسكر منى الوادي، بقيادة محمد المحفوظ، ومعسكر ابن رجب، بقيادة بدر الفريدي، وبإشراف عام من القائد أحمد القحطاني. Advertisements 08 أغسطس 2019 - 7 ذو الحجة 1440 05:30 PM بمشاعر "منى الوادي وعرفات ومعسكر ابن رجب" 3 معسكرات لـ"صعوبات التعلم" في خدمة ضيوف الرحمن 3 معسكرات لـ"صعوبات التعلم" في خدمة ضيوف الرحمن يشارك الفريق الكشفي لـ"جمعية صعوبات التعلم"، ضمن الفرق الكشفية والجهود المبذولة لخدمة ضيوف الرحمن، بثلاثة معسكرات في مشاعر "منى الوادي، وعرفات، ومعسكر ابن رجب". يأتي ذلك بمتابعة رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور عثمان بن عبدالعزيز آل عثمان، والأمين العام للجمعية عبد العزيز الجريد. وانطلقت فرق "جمعية صعوبات التعلم" في ثلاثة مواقع، معسكر عرفات، بقيادة الرائد نايف الظفيري، ومعسكر منى الوادي، بقيادة محمد المحفوظ، ومعسكر ابن رجب، بقيادة بدر الفريدي، وبإشراف عام من القائد أحمد القحطاني. الكلمات المفتاحية ، 3 معسكرات لـ"صعوبات التعلم" في خدمة ضيوف الرحمن ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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