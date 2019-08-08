، جازان.. العثور على الأب وطفل من مقودي مسلة والبحث عن طفلين ،

محمد بن مسعود - الدمام - بعد أن جرفتهم جراء السيول القوية التي اجتاحت الوادي

عثرت فرق الدفاع المدني، اليوم، على الأب وأحد الأطفال، وذلك بعد يوم من العثور على أم مفقودي وادي مسلة بأحد المسارحة؛ بعد أن جرفتهم جراء السيول القوية التي اجتاحت الوادي بعد الأمطار الغزيرة التي ضربت المنطقة اليوم؛ حيث ما زال البحث عن باقي أفراد العائلة؛ وهم طفلان.

وتُواصل فِرَق الدفاع المدني بجازان، بمساندة الفِرَق التطوعية وبمساعدة عشرات المواطنين لليوم الثاني على التوالي؛ البحث عن باقي ضحايا المركبة التي جرفتها سيول وادي مسلة شمال شرق محافظة أحد المسارحة.

وقامت فِرَق الدفاع المدني، اليوم، بتفكيك المركبة التي كانت تُقلّ الأسرة، والتي تحولت إلى كومة من الحديد بعد أن جرفها السيل من موقع الحادث لمسافة تقارب 500 متر؛ بحثًا عن الرضيع.