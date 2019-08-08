دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper بالصور.. جبال الحشر تحتضن أول ملعب كرة قدم في العالم منحوت من الصخر

تحتضن جبال الحشر بمحافظة الداير، شرق منطقة جازان جنوب السعودية، أول ملعب كرة قدم في العالم منحوت من الصخر ومدرجاته، تشبه المدرجات الزراعية والمسارح الرومانية.

وتم إنشاء الملعب بجهود ذاتية من المواطن محمد حربان الحريصي، الذي ظل يعمل على نحته أكثر من ١٠ سنوات، ‏بدأها في تدريج الملعب مستفيدًا من طبيعة المنطقة وتوفر الصخور إلى أن وصل إلى وضعه الحالي شبه مكتمل المدرجات، ويتسع الملعب لأكثر من 20 ألف متفرج.

ويتميز الملعب بشكله الرائع الذي يقع في بداية جبال الحشر صعودًا، والذي لا يوجد له مثيل في العالم ليقدمها لشباب مجتمعه ليمارسوا هوايتهم المفضلة.

صور: في هذه القرية الأثرية ينام السكان على الصخور الملساء

مقدم بواسطة: رائج



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ودفع الحريصي تكلفة الإنشاء التي وصلت إلى مليوني ريال إلى الآن، وما زال بحاجة إلى فرش الملعب (100م×60م) وإنارته بشكل كامل، واستكمال تجهيز المنصة الرئيسة بنفس طبيعة المدرجات مع عمل زجاج أمامي وتكييف المقر وبناء مقر ضيافة،‏ وتهيئة منصة التعليق ومنصة المركز الإعلامي وغرف اللاعبين.

وأيضًا، يحتاج الملعب لتجهيز دورات مياه للجمهور وللاعبين، وتسوير الملعب وعمل حارات للمدرجات وتوسعة مواقف الملعب وسفلتة الطريق المؤدي إلى الملعب وإنارته.

ولاقى الملعب، إعجاب رواد التواصل الاجتماعي، الذين تناقلوا صوره وشكله، ووصفوه بالتحفة الرياضية العجيبة، مطالبين الجهات المعنية بتوثيقها كأولوية وطنية على المستوى العالمي، حيث تحتضن أكبر الدورات الرياضية على مستوى القطاع الجبلي وهي دورة أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود.

يذكر أن جبال الحشر تعد من الوجهات السياحية المميزة جنوب المملكة وتتميز بمرتفعات رائعة وطبيعة خلابة وجبال يعانقها الضباب بشكل متواصل