شكرا لقرائتكم خبر عن المعارك تشتعل مجدداً في عدن والاشتباكات تدور الان في هذه المناطق ..تفاصيل مايحدث الان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اندلعت اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة بين قوات أولية الحماية الرئاسية، وميليشيا ما يعرف بالمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً، والمتمثلة في الحزام الأمني.

وقالت قناة الحدث: أن اشتباكات عنيفة اندلعت في معسكر جبل حديد والمجمع القضائي في عدن، بين قوات الوية الحماية الرئاسية ومليشيات الانتقالي.

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حيث تتمركز قوات الانتقالي الجنوبي في جبل حديد وتقوم بالقصف على مواقع الحماية الرئاسية في معاشيق ومعسكر بدر والبنك المركزي.

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وكشفت صحيفة عدن الغد الجنوبية، عن سقوط قذائف أر بي جي على منازل المواطنين في كريتر، من قبل مسلحين حاولو اطلاقها باتجاه البنك المركزي.

مواطنين أفادوا بأن هناك ‏ضرب رصاص عشوائي في شوارع كريتر، وسط ملاحقات بين الحماية الرئاسية ومسلحي الانتقالي.. وهلع ينتاب أهالي كريتر بدخول الرصاص العشوائي الى المنازل.

شهود عيان قالوا ايضاً أن اشتباك بالسلاح المتوسط في جولة الكراع بمدخل دار سعد ، واستمرار الاشتباكات المتقطعة بكريتر