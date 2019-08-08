شاهد صورة: الإعلامي محمد العرب..يفضح قيادي موالي ل عيدروس الزبيدي وهاني بن بريك

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عدن - ياسمين التهامي - رد الإعلامي محمد العرب مراسل قناتي العربية والحدث في تغريدة له على تويتر تابعها هناعدن على القيادي البارز الموالي لما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي أحمد عمر بن فريد بالقول

‏المغالطات كثيرة في احداث اليمن وهذه احدى المغالطات ، احمد عايش في اوروبا ويغرد من تحت التبريد صيفا ويحضن المدفئة في الشتاء...الجنوب حرره التحالف والجنوبيين والشماليين والشمال يتحرر بسواعد التحالف والجنوبيين والشماليين ...في المتارس لا يوجد هذا الخطاب الخيالي ...يوجد فقط قتال ونصر

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