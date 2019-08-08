عاجل:هذه هي الاسباب..وراء اندلاع الاشتباكات العنيفة في عدن قبل قليل

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عدن - ياسمين التهامي - �فادت الانباء الواردة من محافظة عدن ل هناعدن ان السبب وراء اندلاع الاشتباكات يعود بين مسلحين مواليين لما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم اماراتيا حاولوا التسلل نحو البنك المركزي وحراسات البنك المركزي ادت الاشتباكات إلى مقتل طفلة ومواطن من أبناء شبوة حاول إنقاذ الطفله وقتلوه.

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