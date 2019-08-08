عاجل:عودة الاشتباكات العنيفة..و الحزام الامني يرتكب مجزرة قبل قليل في عدن

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عدن - ياسمين التهامي - �فادت الانباء الواردة من محافظة عدن عن سقوط شهيد يدعى فدعق قتل ب قناص تابع لما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم اماراتيا عند محاولته انقاذ طفلة تعرضت ل قنص اخر من قبل هؤلاء المسلحيين.

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