السعودية تعلن عن إطلاق روبوتًا لفتاوى الحج

أعلنت المملكة العربية السعودية يوم أمس، عن إطلاق أول روبوت في العالم الإسلامي، لتقديم خدمة الفتاوى الشرعية والاستشارات الدينية للحجاج.

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية ”واس“، ”أطلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، خدمة روبوت الفتوى الآلي، في إطلاق يعد الأول على مستوى العالم الإسلامي“.

وتتيح هذه الخدمة ”تقديم الفتاوى الشرعية والاستشارات الدينية للحجاج من خلال التواصل المباشر عن طريق الاتصال المرئي بين السائل وفريق من المفتين، لتقديم الفتاوى بعدة لغات لم يحددها.

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وقالت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أنه :"يعمل الروبوت عبر جهاز تحكم عن بعد، لتقديم الفتوى والإجابة عن أسئلة الحجاج".

وأعلنت السعودية اكتمال وصول حجاج الخارج، بعدد يفوق 1.8 مليون، فضلًا عن صدور 235 ألف تصريح لحجاج الداخل حتى الآن.

في ذات السياق، كشف رئيس النقابة العامة للسيارات عبدالرحمن بن معيوف الحربي أن عدد الشركات المنضوية تحت مظلة النقابة ارتفع السنوات الأخيرة من 18 شركة إلى 48 شركة وأن عدد الحافلات الجديدة في هذا العام بلغ 3150 حافلة تتوفر بها كافة المواصفات من أجل تسهيل تنقلات ضيوف الرحمن إلى المشاعر المقدسة وتمكينهم من أداء فريضتهم في راحة ويسر.