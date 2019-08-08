مندوب المملكة لدى الأمم المتحدة يستقبل الأميرة ريما بنت بندر ويقيم مأدبة غداء تكريماً لها

استقبل المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله المعلمي، اليوم (الخميس) في نيويورك، سفيرة المملكة لدى الولايات المتحدة الأمريكية، الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، وأقام مأدبة غداء تكريما لها.

واتفقت الأميرة ريما بنت بندر والسفير عبد الله المعلمي خلال اللقاء، على التعاون وتنسيق الجهود للعمل معاً من أجل تحقيق الأهداف المشتركة والتطلعات التي تصبو إليها حكومة المملكة، والمساهمة في إبراز الجهود الكبيرة التي تقوم بها المملكة في جميع الأصعدة.

وعبر المعلمي عن سعادته وفخره بالأميرة ريما كونها أول سفيرة في تاريخ المملكة، ومتمنياً لها التوفيق في مهمتها الجديدة، مشيراً إلى تفاؤله بما ستحققه من إنجازات مهمة ترتقي بالعلاقات السعودية الأمريكية إلى أعلى المستويات وفي المجالات كافة، خاصة فيما يتعلق بتمكين المرأة وإشراكها في الخطط التنموية.

بدورها، أكدت السفيرة ريما حرص السفارة على تعزيز التعاون مع الوفد الدائم بما يخدم الأهداف المشتركة، معربة عن سعادتها لتواجدها في نيويورك ولقائها بأعضاء الوفد الدائم والقنصلية العامة للمملكة بنيويورك.

كما التقت السفيرة ريما بنت بندر والسفير المعلمي، بنائبة الأمين العام للأمم المتحدة السيدة أمينة محمد، وتم استعراض أوجه التعاون المثمر والفعّال بين المملكة والأمم المتحدة وسبل تعزيزها.