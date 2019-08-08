أكدت وزارة الصحة، الخميس، أنه لا توجد دراسات علمية كافية تثبت صحة ما يروّج له طبيب هندي حول اختفاء مرض السكر بعد أيام من تناول أنواع معينة من الفاكهة.
جاء ذلك في معرض ردّ حساب #الصحة_937 عبر “تويتر” على إحدى المغردات التي سألت قائلة: “هذا طبيب هندي يثبت أن تناول الفاكهة مثل”المانجو والعنب والموز” بكمية كبيرة، ولاحتوائها على “الفركتوز”؛ سوف يخفض السكر بالدم، وسوف يختفي السكر بعد بضعة أيام، ولن يكون مريضًا بالسكري بعد ذلك‼ وأن شركات الأدوية أطلقت هذه الكذبة لغرض بيع الأدوية وزيادة مرضى #السكري بالعالم.. أفيدونا”.
يُذكر أن موقع وزارة الصحة يحوي قائمة من المواد التوعوية حول مرض السكر، وللاطلاع يرجي زيارة الرابط التالي:
https://www.moh.gov.sa/HealthAwareness/EducationalContent/Diseases/diabetic/Pages/default.aspx
كانت هذه تفاصيل خبر طريقة تنهي مرض السكر في عدة أيام.. الصحة ترد على الطبيب الهندي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.