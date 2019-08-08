طريقة تنهي مرض السكر في عدة أيام.. الصحة ترد على الطبيب الهندي

أكدت وزارة الصحة، الخميس، أنه لا توجد دراسات علمية كافية تثبت صحة ما يروّج له طبيب هندي حول اختفاء مرض السكر بعد أيام من تناول أنواع معينة من الفاكهة.

جاء ذلك في معرض ردّ حساب #الصحة_937 عبر “تويتر” على إحدى المغردات التي سألت قائلة: “هذا طبيب هندي يثبت أن تناول الفاكهة مثل”المانجو والعنب والموز” بكمية كبيرة، ولاحتوائها على “الفركتوز”؛ سوف يخفض السكر بالدم، وسوف يختفي السكر بعد بضعة أيام، ولن يكون مريضًا بالسكري بعد ذلك‼ وأن شركات الأدوية أطلقت هذه الكذبة لغرض بيع الأدوية وزيادة مرضى #السكري بالعالم.. أفيدونا”.

يُذكر أن موقع وزارة الصحة يحوي قائمة من المواد التوعوية حول مرض السكر، وللاطلاع يرجي زيارة الرابط التالي:

https://www.moh.gov.sa/HealthAwareness/EducationalContent/Diseases/diabetic/Pages/default.aspx