نشبت مشاجرة بين 4 أشخاص في مكة تعرض على إثرها أحدهم لإطلاق نار في الرأس بعد منتصف ليلة أمس، وما زال يرقد في العناية المركزة في حالة خطرة جدًّا.
ووفقاً لـ”سبق”، أحال مركز شرطة الشرائع، ثلاثة أشخاص -صباح اليوم- إلى النيابة العامة، تهجموا على شخص ويعملون جميعًا في قطاع واحد، ونشب بينهم خلاف تَطَوّر إلى أن أخرج أحدهم سلاحًا ناريًّا، وأطلق على المجني عليه رصاصة اخترقت رأسه.
وباشرت الجهات الأمنية الحادثة وتمكنت من ضبط الجناة وعددهم ثلاثة أشخاص. وتم نقل الشخص المصاب إلى أحد مستشفيات العاصمة المقدسة، ويرقد في العناية المركزة وحالته حرجة، فيما تُحقق النيابة في الوقعة.
كانت هذه تفاصيل خبر تفاصيل مضاربة بين 4 أشخاص يعملون في قطاع واحد بمكة.. ورصاصة تخترق رأس أحدهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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