︎

. أعلن نادي شيفلد يونايتد الانجليزي لكرة القدم وشركة الوفاق لتأجير السيارات عن شراكة هي الاولى من نوعها بين شركة سعودية ونادي انجليزي.

حيث ستكون شركة الوفاق الراعي الحصري لنادي شيفيلد يونايتد في مجال تأجير السيارات، وسيكون شعار الشركة على قمصان الجهاز التدريبي وقمصان الاحماء والسفر للنادي الانجليزي، كما ان شعار الشركة سيظهر على اللوحات الالكترونية LED في المباريات التي يستضيفها نادي شيفيلد، وستحصل الشركة على فوائد اخرى كالتذاكر التي سيستفيد منها عملاء الشركة، من خلال برامج التفعيل التي ستقدمها الشركة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي الخاصه بها.

من جانبه عبر الرئيس التنفيذي لشركة الوفاق الاستاذ ناصر القحطاني عن اعتزازه الكبير بهذه الرعاية قائلاً : كلنا ثقه بنجاح هذه الشراكة التي هي إحدى خططنا المتوافقة مع رؤية المملكه ٢٠٣٠ بدعم الرياضة السعودية بشكل عام عبر برنامج الرعايات الذي بدأناه العام الماضي محلياً، وها نحن نتوسع عالمياً عبر نادي شيفيلد يونايتد والمملوك بنسبة كبيرة للمستثمر السعودي الامير عبدالله بن مساعد، وهذا أكبر محفز لنا في رعايتنا للنادي الانجليزي الكبير والذي يلعب في اقوى دوري عالمي هو الدوري الانجليزي لكرة القدم.

يُذكر أن شركة الوفاق لتأجير السيارات قد تأسست عام ٢٠٠٠ وتملك أكثر من ٨٠ فرعًا داخل المملكة العربية السعودية وفي المطارات الإقليمية والدولية بالإضافة لدولة الإمارات ومصر.





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الوفاق لتأجير السيارات تفاجئ الجميع برعاية هذا النادي الإنجليزي @AlwefaqCar لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.