«مؤسسة الحبوب» تفتح الباب لعروض قمح البحر الأسود

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب، اليوم الخميس، فتح باب تقديم العروض لجميع مناشئ قمح البحر الأسود وبقية المناشئ العالمية في عطاء المؤسسة القادم للقمح، بشرط تلبية المحاصيل للمتطلبات.
وقالت المؤسسة إنها ستخفض معاييرها للأضرار الناجمة عن الحشرات في مواصفات القمح الصلد من 0% إلى 0.5%، اعتبارًا من العطاء القادم، وفقًا لـ«رويترز».
من جانبها، أعلنت شركة المطاحن الأولى -عبر حسابها بموقع التواصل تويتر- العمل خلال إجازة عيد الأضحى، قائلةً في تغريدة لها: «عملاءنا الكرام، سنواصل خدمتكم خلال أيام عيد الأضحى المبارك، بحيث تقوم إدارة مبيعات جدة بخدمتكم خلال الإجازة».
وتابعت قائلةً: «أما باقي فروع الشركة بالقصيم، وتبوك، والأحساء، فستستمر في تسليم الكميات المخصصة للعملاء خلال إجازة عيد الأضحى المبارك باستثناء يوم العيد.. وكل عام وأنتم بخير».
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