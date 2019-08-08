أكد وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، اليوم الخميس، أن المملكة لا تضع أي شروط على الحجاج أثناء أداء الشعائر، داعيًا إلى التفرُّغ لأداء المناسك وإبعادها عن السياسة والجدال.
وقال في تصريحات لفضائية «الإخبارية»: «الغرض من المجيء هو أداء مناسك الحج. وندعو الحجاج للالتزام بالشروط الإلهية والقرآنية والميزة التي يجب أن يتصف بها الحج، وهي السلم، لا يُقطَع الشجر ولا يؤذى النبات ولا يُنفَّر الطير ولا يؤذى الحيوان أو الإنسان ولو بالمجادلة».
وكان الوزير بنتن قد استقبل، أمس الأربعاء، حجاج أمريكا اللاتينية الذين تستضيفهم الندوة العالمية للشباب الإسلامي لأداء فرضة الحج لهذا العام عبر برنامجها السنوي الذي يستضيف الحجاج من قارات العالم المختلفة.
وقال خلال اللقاء إن الحج لا شعارات فيه، ويخلو من التوجهات السياسية والأيديولوجيات الحزبية، مؤكِّدًا أنه الفريضة العظيمة التي تؤكد معنى المساواة بين المسلمين في الزي والتوجُّه والعبادة، ونوه بما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين من جهدٍ، وما تُوفِّره من وسائل وإمكانات لراحة الحجيج وتسهيل أدائهم للشعائر.
كانت هذه تفاصيل خبر الوزير «بنتن»: ضوابط الحج إلهية.. ولا نُلزِم ضيوف الرحمن بشروط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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