وزارة الحج: 1.8 مليون تأشيرة إلكترونية و121 ألف جولة تفتيش

أعلن الناطق باسم وزارة الحج والعمرة حاتم قاضي، اليوم الخميس، إصدار أكثر من مليون و800 ألف تأشيرة إلكترونية لحجاج الخارج.

وقال خلال المؤتمر الصحفي الأول حول تنفيذ خطط الحج الذي تشارك فيه وزارتا الداخلية والصحة ورئاسة أمن الدولة، إنّه تمّ تنفيذ أكثر من 121 ألف جولة تفتيشية؛ للتأكُّد من جودة الخدمات المقدمة للحجاج.

وأشار «المتحدث» إلى أنّ هناك استعدادات كاملة في مشعر منى لاستقبال ضيوف الرحمن في يوم التروية، لافتًا كذلك إلى أنّه تمّ إعداد برنامج خاص لتفويض الحجاج إلى جسر الجمرات والمسجد الحرام.

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