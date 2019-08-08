أمن الدولة: استعدادات كاملة.. والحج عبادة وليس «عبثًا»

أكد الناطق باسم رئاسة أمن الدولة اللواء بسام عطية، اليوم الخميس، أن هناك استعدادات أمنية كاملة لخدمة ضيوف الرحمن، وقال (خلال المؤتمر الصحفي الأول حول تنفيذ خطط الحج الذي تشارك فيه وزارات الداخلية، والحج والعمرة، والصحة) إن الحج عبادة فقط وليس للعبث أو المساومة.

وخلال المؤتمر نفسه، أعلن الناطق باسم وزارة الحج والعمرة حاتم قاضي، إصدار أكثر من مليون و800 ألف تأشيرة حاج إلكترونية لحجاج الخارج، وقال إنه تم تنفيذ أكثر من 121 ألف جولة تفتيشية؛ للتأكُّد من جودة الخدمات المقدمة للحجاج.

وأضاف أن هناك استعدادات كاملة في مشعر منى لاستقبال ضيوف الرحمن في يوم التروية، لافتًا كذلك إلى أنه تم إعداد برنامج خاص لتفويج الحجاج إلى جسر الجمرات والمسجد الحرام.

وضمن جهود خدمة الحجاج، قدم مركز المعلومات الوطني برئاسة أمن الدولة لوزارة الصحة، خدمة «بنان» التي ستمكن المختصين في الوزارة من التعرف على بيانات وصورة الحاج من خلال البصمة.

ويتم تقديم هذه الخدمة من خلال أجهزة ذكية تقدم العديد من الخدمات الإلكترونية عبر إدخال رقم هوية الحاج، والتقاط بصمته ويتم التحقق من بياناته مباشرة؛ وذلك بهدف تعزيز الإمكانات والقدرات التقنية لوزارة الصحة بتوفير عدد من الأجهزة الذكية التي تحتوي على قارئات البصمة، إضافة إلى أنها تمتاز بسهولة الحمل والتنقل.