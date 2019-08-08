«الطيران المدني» تكشف مستوى رضا المسافرين عن خدمات 4 مطارات

كشفت الهيئة العامة للطيران المدني، اليوم الخميس، عن مستوى رضا المسافرين عن جودة الخدمات المقدّمة في مطارات الملك خالد الدولي بالرياض، والملك عبدالعزيز الدولي بجدة، والملك فهد الدولي بالدمام، والأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة.

وذكرت النشرة الشهرية «يوليو 2019»، بحسب إنفوجراف صادرٍ عن الهيئة، اطلعت عليه «عاجل»، أنّ نسبة رضا المسافرين عن خدمات المطارات الأربعة تصل إلى 73%، بعد الحصول على 524 ألفًا و883 تقييمًا إيجابيًّا من بين 715 ألفًا و102 تقييم، جمعتها الهيئة.

تفصيليًّا، جمعت الهيئة 425 ألفًا و950 تقييمًا عن الخدمات المقدّمة بمطار الملك خالد الدولي الرياض، ونالت إجراءات السفر والخدمات الأرضية 71%، وخدمات المطار 66%، وجودة نظافة مرافق المطار 80%.

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ومن بين 76 ألفًا و567 تقييمًا، نالت إجراءات السفر والخدمات الأرضية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة 62%، وخدمات المطار 60%، وجودة نظافة مرافق المطار 59%، فيما تم جمع 124 ألفًا و309 تقييمات حول مطار الملك فهد الدولي بالدمام وحظيت إجراءات السفر والخدمات الأرضية بـ55%، وخدمات المطار 49%، وجودة نظافة مرافق المطار 64%.

أمّا مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة، فقد بلغ إجمالي التقييمات 88 ألفًا و276 تقييمًا، بواقع 78% لإجراءات السفر والخدمات الأرضية، و81% لخدمات المطار، و81% لجودة ونظافة مرافق المطار.

وتُصدر «الطيران المدني» تقارير شهرية لمستوى رضا المسافرين للخدمات المقدمة في المطارات، وتقول إنّها تهدف إلى تقييم مستوى الخدمات في المطارات والعمل على تطويرها وتحسينها بشكل أفضل وذلك بتطبيق أعلى المعايير العالمية في مجال جودة خدمات المسافرين وتحسين جودة تلك الخدمات المقدمة، وهو ما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030م لتحقيق أعلى الدرجات في جودة الخدمات.