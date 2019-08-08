«الأمن العام»: 5 آلاف كاميرا لرصد حركة الحجيج..و6 مراكز ضبط

أعلن الناطق باسم الأمن العام العميد سامي الشويرخ، اليوم الخميس، أنَّه يتم تنفيذ خطة متكاملة لإدارة الحشود في المسجد الحرام.
وقال خلال المؤتمر الصحفي الأول حول تنفيذ خطط الحج الذي تشارك فيه وزارات الداخلية، والحج والعمرة، والصحة، ورئاسة أمن الدولة، إنَّ هناك أكثر من خمسة آلاف كاميرا لرصد حركة الحجيج في المشاعر.
وأضاف «المتحدث» أنّه تمَّ تجهيز ستة مراكز ضبط أمني دائمة حول مكة لمنع دخول المخالفين، لافتًا إلى أنَّه تمَّت إعادة أكثر من 15 ألف شخص لا يحملون تصريح حج.
وخلال المؤتمر نفسه، أكَّد الناطق باسم رئاسة أمن الدولة اللواء بسام عطية، أنّ هناك استعدادات أمنية كاملة لخدمة ضيوف الرحمن، وقال إنّ الحج عبادةٌ فقط وليس للعبث أو المساومة.
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