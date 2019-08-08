«الصحة» تبدد أوجاع حاجّة فلسطينية تكالبت عليها الأمراض

وصلت حاجّةٌ فلسطينية في السبعين من العمر إلى مستشفى النور التخصصي وهي تعاني جسديًّا بعد أن أنهكها الفشل الكلوي المزمن الذي تعاني منه, إضافةً إلى معاناتها من انسداد كامل في الوريد المركزي.

وكانت الحاجة الفلسطينية تحاملت على نفسها، رغبة في أداء فريضة الحج، وعقب تزايد سوء وضعها الصحي نقلت لمستشفى النور التخصصي حيث اتضح معاناتها من فشل كلوي مزمن وبعد إجراء الأشعة الوريدية تبين وجود انسداد كامل في الوريد المركزي بالصدر، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وأجرى الفريق الطبي بقسم جراحة الأوعية الدموية التداخلية للحاجّة عملية قسطرة قلبية في وحدة عمليات الهجينة, حيث تم فتح الانسداد وتوسعة الوريد بالبالون ووضع دعامتين، ما أدّى لتحسن حالة الحاجّة.

في شأن آخر، أعلنت وزارة الصحة تزويد المستشفيات والمراكز الصحية بالمشاعر المقدسة بـ 1000 مروحة رذاذ, التي أثبتت فعاليتها في التعامل مع حالات الإجهاد الحراري, في ظل ارتفاع درجات الحرارة خلال أيام الحج في المشاعر المقدسة، وجهَّزت أقسامًا خاصة في مستشفيات المشاعر ومراكزها الصحية في منى وعرفات.

وسبق أن نشرت الوزارة أكثر من 14 منتجًا توعويًا بعدة لغات عن الإجهاد الحراري تضمنت مقاطع فيديو إسعافيه وتصاميم موشن جرافيك لتوعية ضيوف الرحمن عن بعض الإرشادات الصحية, كما قامت منذ وقت مبكر بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بتنفيذ برامج توعوية وتثقيفية لجميع الحجاج والمعتمرين عن أفضل سبل تجنب الإجهاد الحراري من خلال البعثات الطبية ووسائل النقل المختلفة، وذلك بعدد من اللغات المختلفة، بالإضافة إلى وضع برامج توعوية لضيوف الرحمن فور وصولهم، عن كيفية التعامل مع حالات الإجهاد الحراري.