بـ«توجيه كريم».. تكليف محمد بن حسن آل الشيخ بإلقاء خطبة عرفة

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، اليوم الخميس، صدور توجيه كريم بتكليف محمد بن حسن آل الشيخ رئيس مجمع خادم الحرمين الشريفين لإلقاء خطبة يوم عرفة.

وذكر بيانٌ صادرٌ عن رئاسة الحرمين، اطلعت عليه «عاجل»: «صدور التوجيه الكريم بتكليف معالي الشيخ محمد بن حسن آل الشيخ عضو هيئة كبار العلماء رئيس مجمع خادم الحرمين الشريفين للحديث الشريف خطيبًا لخطبة عرفة».

وغدًا الجمعة، تبدأ قوافل حجاج بيت الله الحرام، الصعود إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية اقتداءً بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، حيث أعدّت مختلف الجهات المعنية بشؤون الحج والحجاج خدمات متكاملة ووفّرت الإمكانات اللازمة، تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، الرامية إلى تسخير جل الإمكانات والخدمات أمام وفود الرحمن ليتمكنوا من أداء مناسكهم وشعائرهم بكل يسر وسهولة وفي جو مفعم بالأمن والإيمان.

وأعدّت قيادة أمن الحج خطةً متكاملةً لتسهيل عملية تصعيد الحجاج إلى مشعر منى، ركّزت على توفير مظلة الأمن والأمان وتحقيق السلامة واليسر على جميع الطرق التي يسلكها الحجاج من مكة المكرمة إلى منى، إضافة إلى تنظيم عملية حركة المشاة لمشعر منى.