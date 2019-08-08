وقائع المؤتمر الصحفي لوزارة الداخلية حول موسم الحج

بدأت وقائع المؤتمر الصحفي الأول الذي تعقده وزارة الداخلية؛ لتقديم إيجاز عن نتائج تنفيذ خطط أداء الحج، إلى جانب الجهود المبذولة للمحافظة على أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام وتيسير أداء نسكهم. ويُعقد المؤتمر بمقر مركز العمليات الأمنية الموحد «911» بمنطقة مكة المكرمة بمشاركة وزارتي الصحة والحج والعمرة ورئاسة أمن الدولة.

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