فريق طبي بـ«أجياد مكة» ينقذ حاجًّا هنديًّا توقّف قلبُه

نجح فريقٌ طبي في مستشفى أجياد للطوارئ بمكة المكرمة، في إنقاذ حياة حاج هندي في العقد السادس من العمر، تعرّض لتوقُّف قلب كاد يودي بحياته قبل أداء فريضة الحج.

وأفاد بيانٌ صادرٌ عن وزارة الصحة، اطلعت عليه «عاجل»، بأنّ الفريق الطبي تدخّل سريعًا فور وصول الحالة للمستشفى بواسطة عربات النقل الإسعافي «الجولف» التي خصَّصت لنقل الحالات الطارئة، حيث تمَّت عملية الإنعاش القلبي الرئوي للحالة بنجاح، وتمّ نقلة إلى العناية المركزة.

وتبيَّن وجود جلطة رئوية حادة مع التهاب رئوي شديد في الرئتين، وتبين أن درجة الوعي لديه 7/15 وتم على إثر ذلك وضعه على جهاز التنفس الصناعي لمدة ثلاثة أيام، وبعد استقرار الحالة تم فصل الجهاز بنجاح، بعد التأكد من استقرار حالته، ونقله لأحد غرف التنويم، ومتابعة وضعه الصحي خلال 48 ساعة.

وأعرب الحاج الهندي عن سعادته ورضاه عن الخدمة الطبية المقدمة له، داعياً المولى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، ويديم نعمة الأمن والأمان على المملكة وشعبها.

وأكّدت «الصحة» استمرارها في تنفيذ برنامج «إنقاذ حياة» الذي يتضمن تقديم خدمات صحية متخصصة مجانية تشمل عمليات القلب المفتوح، القسطرة القلبية، الغسيل الكلوي بنوعيه البريتوني والدموي، المناظير الهضمية، إضافة إلى عمليات الولادة وغيرها من الخدمات المتخصصة التي يحتاجها المرضى الحجاج.