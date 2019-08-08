حساب المواطن: إيداع 2.6 مليار ريال لمستفيدي الدفعة الـ21

أودع برنامج حساب المواطن، اليوم الخميس، 2.6 مليار ريال مخصص دعم لمستفيدي الدفعة الـ21 لشهر أغسطس من العام الجاري.

وقال المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني، إن إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة (يوليو 2019)، بلغ أكثر من 14.5 مليون ريال. أما نسبة المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في هذه الدفعة؛ فبلغت 83%، متخطيةً حاجز الـ12.5 مليون مستفيد.

وأضاف القحطاني أن إجمالي المدفوعات منذ انطلاق البرنامج حتى الدفعة الحالية، زاد عن 50 مليار ريال. أما مجموع المدفوعات بأثر رجعي لـ21 دفعة فزاد عن 370 مليون ريال.

وأشار المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن، إلى أن 44% من إجمالي المستفيدين تحصلوا على الاستحقاق الكامل بمتوسط دعم بلغ 1049 للأسرة الواحدة، مضيفًا أن أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج تجاوزوا 2.2 مليون مستفيد، فيما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.7 مليون مستفيد، كما بلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير والاستحقاق في دفعة شهر أغسطس أكثر من 1.5 مستفيد.

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وأوضح القحطاني أنه يمكن للمستفيد الإضافة أو التعديل على البيانات، كتغيير رقم الجوال أو كلمة المرور؛ وذلك بالدخول على صفحته الخاصة بالموقع والضغط على أيقونة بيانات المستفيد عبر الرابط التالي: www.ca.gov.sa.

وكان برنامج حساب المواطن أودع، اليوم الخميس، مبالغ الدعم لمستفيدي الدفعة الـ21 (شهر أغسطس 2019م)، على أن يستمر الإيداع حتى نهاية اليوم.

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