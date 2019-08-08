قوافل الحجيج تبدأ الصعود إلى مشعر منى غدًا الجمعة

تبدأ قوافل حجاج بيت الله الحرام، غدًا الجمعة، الصعود إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية اقتداءً بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم.

وقالت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الخميس، إن مختلف الجهات المعنية بشؤون الحج والحجاج، أعدَّت خدمات متكاملة ووفَّرت الإمكانات اللازمة، تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع؛ الرامية إلى تسخير جل الإمكانات والخدمات أمام وفود الرحمن ليتمكنوا من أداء مناسكهم وشعائرهم بكل يسر وسهولة، وفي جو مفعم بالأمن والإيمان.

وأعدَّت قيادة أمن الحج خطةً متكاملةً لتسهيل عملية تصعيد الحجاج إلى مشعر منى، ركزت على توفير مظلة الأمن والأمان وتحقيق السلامة واليسر على جميع الطرق التي يسلكها الحجاج من مكة المكرمة إلى منى، إضافة إلى تنظيم عملية حركة المشاة إلى مشعر منى.

وجنَّدت قيادة أمن الحج جميع الطاقات الآلية والبشرية من رجال الأمن لتنفيذ خطة تصعيد الحجاج إلى مشعر منى بمتابعة مستمرة من الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا لتيسير وتسهيل عملية التصعيد أمام قوافل الحجيج وتوفير الأمن والسلامة لهم.

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وركزت الخطة على منع دخول السيارات الصغيرة إلى المشاعر المقدسة، وإتاحة الفرصة لسيارات النقل الكبيرة التابعة للنقابة العامة للسيارات وشركات النقل لنقل حجاج بيت الله الحرام من المشاعر المقدسة وإليها.

وتسهم المشروعات الحيوية والعملاقة التي نفذتها حكومة خادم الحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة؛ في انسيابية الحركة المرورية، وتسهيل عمليات التصعيد والنفرة من مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وإليهما.

وتعد المشروعات قراءة واضحة لما توليه القيادة الرشيدة من عناية واهتمام بوفود بيت الله العتيق، وحرص على تحقيق كل ما من شأنه توفير الراحة والطمأنينة للحجاج ليتفرغوا لأداء مناسك الحج وينعموا بالخدمات التي وفرتها الدولة في الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة.