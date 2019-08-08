AbbVie تحتفل بالمجموعة الخامسة من طلاب التدريب

أعلنت شركة آبفي (AbbVie) العالمية المتخصصة في مجال أبحاث وإنتاج الأدوية الحيوية، عن تخرج المجموعة الخامسة من طلاب وطالبات كليات الصيدلة من برنامج تدريب الطلاب السنوي للشركة، والذي يستهدف تأهيلهم للالتحاق بسوق العمل في قطاع الأدوية. وعلى مدار السنوات الـ5 الماضية، نجح برنامج آبفي (AbbVie)في تدريب أكثر من 135 من طلاب وخريجي كليات الصيدلة في إطار سعيه للمساعدة في تحفيز مزيد من الصيادلة السعوديين للانضمام إلى القطاع الخاص للأدوية، تماشيا مع رؤية المملكة 2030. وهذا العام، أعدّ البرنامج 15 طالبا وطالبة من جامعة الملك سعود، ومن المقرر تدريب مزيد من الطلاب السعوديين خلال السنوات الـ5 المقبلة بالتعاون مع مبادرات القطاع في هذا الصدد. يشار إلى أن البرنامج التدريبي يتماشى مع إعلان الهيئة العامة للغذاء والدواء في عام 2018، والذي حدد التشريعات والتوجيهات الجديدة للعمل في الدعاية الطبية والمحصورة على الصيادلة السعوديين بحلول عام 2021. ويوفر البرنامج للمتدربين الرؤية لما سينطوي عليه مستقبلهم المهني، حيث يغطي البرنامج عدة موضوعات مثل إدارة الإمداد اللوجستي، والشؤون الحكومية والشؤون التنظيمية والتيقظ الدوائي والامتثال والشؤون العامة، وتركز جلسات البرنامج على طرق التطوير الذاتي، وعمليات التقييم التي تتضمن إدارة التفاوض، والاتصال، والاستماع الفعّال، والابتكار، والذكاء العاطفي. وكجزء من البرنامج، ينضم المتدربون أيضا إلى الفرق الميدانية في شركة آبفي (AbbVie) للاطلاع على طرق العمل ومعايشة الواقع والإجابة عن جميع أسئلتهم واستفساراتهم بشكل عملي.



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