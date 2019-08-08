نصف مليون حاج عبر الخطوط السعودية خلال 35 يوما



كشف تقرير مركز العمليات التشغيلية التابع للخطوط الجوية العربية السعودية ، الذي تم استعراضه ومناقشته في اجتماع تنفيذي، أن إجمالي ضيوف الرحمن الذين نقلتهم الخطوط السعودية من خارج المملكة في مرحلة القدوم منذ بدء العمليات التشغيلية لموسم الحج غرة ذي القعدة الماضي حتى أمس، تجاوز 565 ألف حاج تم نقلهم على 2275 رحلة مخصصة للحج من 100 وجهة حول العالم، إلى جانب رحلاتها الدولية المجدولة. وأوضح التقرير الذي تم استعراضه برئاسة المدير العام للمؤسسة العامة للخطوط المهندس صالح الجاسر، وحضور رؤساء الشركات والقطاعات المعنية بالتشغيل، أن أكثر من 385 ألف حاج وصلوا إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة عبر نحو 1700 رحلة، بينما كانت المدينة المنورة محطة الوصول لأكثر من 180 ألف حاج قدموا على 575 رحلة، وحققت رحلات الحج انضباطا في مواعيدها بنسبة تتجاوز 89%. وتواصل «السعودية» تنفيذ خطة موسم الحج عبر فريق عمل متخصص يضم ممثلين من القطاعات التشغيلية يعمل على مدار الساعة بمتابعة من رؤساء الشركات والقطاعات التشغيلية، وبالتنسيق والتعاون مع وزارة الحج والعمرة والهيئة العامة للطيران المدني والجهات الحكومية العاملة في مطار الملك عبدالعزيز الدولي ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي والجهات الأخرى المعنية بخدمة ضيوف الرحمن، في الوقت الذي تقدم فيه «السعودية» العديد من الخدمات، من بينها إصدار بطاقات الصعود للطائرة لمرحلتي القدوم والعودة في محطة المنشأ وقبل موعد السفر بوقت مناسب، وعرض أفلام إرشادية عن مناسك الحج وأحكامه في الطائرات وعبر موقع ومطبوعات «السعودية»، وغيرها من الخدمات التي تهدف إلى مواكبة منظومة الخدمات الراقية المقدمة للحجاج من جميع القطاعات وفور انتهاء مرحلة الوصول، ستبدأ «السعودية» استعداداتها لبدء المرحلة الثانية من الخطة التشغيلية لحج هذا العام لإعادة ضيوف الرحمن إلى ديارهم، بتجنيد كافة إمكاناتها البشرية والآلية في مجموعة شركاتها لخدمة ضيوف الرحمن في رحلات العودة بعد إتمام نسكهم.

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