

ضرية 07 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 08 أغسطس 2019 م واس

وزعت محافظة ضرية عبوات المياه المبرده على حجاج بيت الله الحرام المتجهين إلى مكة في نقطة التفتيش الواقعة بالمحافظة.

وأوضح محافظ ضرية صالح بن مبارك الشعمل أن المملكة أولت خدمة ضيوف الرحمن والعناية بالحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة اهتماماً كبيراً ورعايةً خاصة، وسخرت لها الإمكانات بميزانيات مفتوحة، وبذلت الجهود لتوفير أقصى درجات الراحة لحجاج بيت الله الحرام والمعتمرين.

وأكد أن المحافظة تسعد بخدمة الحجاج المارين، وتهيئ جميع السبل لبلوغ وجهتهم والوصول للبقاع المقدسة لتأدية مناسك الحج، منوهاً بالدور الذي يضطلع به صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود أمير منطقة القصيم في دعم الحجاج من خلال مدينة الحجاج ببريدة وبقية محافظات ومراكز المنطقة.

// انتهى //

16:51ت م

0245





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حج / محافظة ضرية توزع عبوات المياه المبردة على حجاج بيت الله الحرام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.