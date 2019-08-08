السعودية اليوم / مقتل 12 شخصًا في هجوم لمسلحين مجهولين استهدف حافلتين في جنوب السودان



جوبا 7 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 8 أغسطس 2019 م واس

أعلنت الشرطة في جنوب السودان أن 12 شخصًا على الأقل بينهم طفل قتلوا عندما نصب مسلحون مجهولون كمينًا لحافلتين خارج جوبا عاصمة جنوب السودان.

وقال المتحدث باسم الشرطة دانييل جاستن بولا في تصريح له ، إن خمسة ركاب آخرين أصيبوا بطلقات نارية خلال الهجوم الذي وقع صباح اليوم على الطريق بين بلدة بور وجوبا، على بعد نحو 80 كيلومترًا شمال شرق العاصمة.

ووفقًا للمتحدث، لم يتم تحديد هوية المهاجمين ولا معرفة سبب الكمين.

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16:50ت م

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