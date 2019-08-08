السعودية اليوم / زلزال بقوة 6 درجات يضرب جنوب غربي تركيا



اسطنبول 7 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 8 أغسطس 2019 م واس

ضرب زلزال بلغت قوته 6 درجات على مقياس ريختر مدينة دنيزلي الواقعة في جنوب غربي تركيا اليوم دون أن ترد تقارير فورية بشأن سقوط ضحايا.

وقالت هيئة الطوارئ وإدارة الكوارث: إنّ الزلزال الذي وقع في منطقة بوزكورت في دنيزلي يأتي بعد وقوع زلزال آخر بلغت قوته 2ر4 درجات على مقياس ريختر.

من جانبها قالت هيئة الخدمات الجيولوجية الأمريكية: إنّ القوة الأولية للزلزال تقدر بـ8ر5 درجات، مشيرة إلى أنّه وقع على عمق 10 كيلومترات.

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16:21ت م

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