بالأرقام.. من أين جاء مليونا حاج في موسم 1440؟

2019-08-08

متابعات الخليج 365 - ترجمة: محمود نبيل

تربعت آسيا على عرش أصحاب حجوزات الطيران إلى المملكة لأداء فريضة الحج، متفوقة على قارات العالم الأخرى من حيث أعداد المسلمين الذين جاءوا إلى مكة لأداء الفريضة المقدسة.

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ووفقًا لدراسة أجرتها ترافيل بورت، فإن آسيا لديها أكبر عدد من الحجاج في مكة المكرمة للحج، بناءً على حجوزات الطيران التي تتم من خلال أنظمة التوزيع العالمية (GDS) إلى المطارات حول مكة المكرمة هذا العام.

آسيا أولًا

وذكر التقرير أن حجوزات الطيران المتقدمة إلى المطارات حول مدينة مكة المكرمة قبل موسم الحج هذا العام قد زادت من آسيا وأوروبا وأوقيانوسيا، ومع ذلك، فإن الحجوزات من أمريكا الشمالية مستقرة في العام الماضي والسفر من أمريكا الجنوبية وأفريقيا انخفض قليلاً عن أرقام 2018.

العدد الكبير من المسلمين الذين يأتون من جميع أنحاء العالم إلى غرب المملكة لأداء فريضة الحج يجعلها واحدة من أكبر الزيادات السنوية في الحركة الجوية العالمية.

لإدارة هذه الأعداد الضخمة، تحدد المملكة حصصًا للبلدان بناءً على عدد السكان المسلمين، ثم تبدأ الحكومات المحلية وشركات السفر الخاصة المرخصة في تخصيص أماكن للمواطنين.

وكجزء من دراستها، قامت ترافيل بورت بتحليل الحجوزات التي تمت من خلال جميع أنظمة التوزيع العالمية إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي، مطار الطائف الإقليمي، ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي، في الفترة من أوائل يوليو إلى أغسطس.

وحسب تحليلها، سجلت آسيا أكبر نمو في حجوزات الرحلات الجوية التي تم إجراؤها عبر GDS إلى المطارات حول مكة المكرمة هذا العام من حيث الحجم، حيث ارتفعت الحجوزات بنسبة 11،284 بزيادة 5٪، وبشكل عام، شكلت الحجوزات التي تمت في المنطقة 64٪ من الإجمالي على مستوى العالم.

وحسب البلد، جاء النمو الأكبر من بنجلادش، حيث سجلت الحجوزات 13،906 بزيادة 171٪.، وتعد الدولة الواقعة في جنوب آسيا هي واحدة من خمس دول هي بنجلاديش وإندونيسيا وباكستان وماليزيا وتونس تستفيد من مبادرة طريق مكة، وهي خدمة جديدة تقدم تصاريح الهجرة في نقاط المغادرة.

وشهدت دولة الإمارات العربية المتحدة ثاني أعلى ارتفاع، حيث ارتفعت بمقدار 3،981 بزيادة 17 ٪؛ تليها قطر، بزيادة 3،278 بنسبة 217٪، وهي دولة يمكن للحجاج الآن التسجيل فيها باستخدام “بوابات إلكترونية” مخصصة.

وكان أكبر عدد من حجوزات الرحلات عبر نظام التوزيع العالمي في آسيا في الهند، بعد أن قام 44،611 مسلماً بالسفر إلى المطارات الثلاثة في تلك الفترة.

أوروبا بالمرتبة الثانية

وتتمتع أوروبا بثاني أكبر نمو في حجم حجز الرحلات الجوية عبر نظام التوزيع العالمي إلى مكة المكرمة، حيث ارتفعت الحجوزات بمقدار 1966 بنسبة 6٪، وهي تمثل 10٪ من إجمالي الحجوزات العالمية.

وتم تسجيل أكبر نمو وحجم للحجوزات في المملكة المتحدة، حيث ارتفع بمقدار 2237 بنسبة 13٪، لتصبح 19،988، على الرغم من أن هذا يمثل تباطؤًا في النمو البالغ 47٪ والذي شهده عام 2018.