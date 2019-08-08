أمطار متفرقة خلال وقفة عرفة وعيد الأضحى

2019-08-08

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة يومي السبت والأحد المقبلين واللذين يوافقان يوم عرفة وعيد الأضحى على بعض مناطق المملكة.

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كما توقعت الهيئة هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على عدد من المناطق من بينها جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات الطائف.

ويمتد تأثيرها على الأجزاء الساحلية من منطقتي جازان وعسير. كما تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية والرياض تمتد إلى نجران وشرق المرتفعات الجنوبية الغربية.

في حين تكون السماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية على مناطق نجران، مكة المكرمة.