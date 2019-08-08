2019-08-08

رياح مثيرة للأتربة على المدينة حتى السابعة مساء

متابعات الخليج 365 - واس

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أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً عن رياح نشطة مثيرة للأتربة يصحبها تدني في مدى الرؤية على أجزاء من منطقة المدينة المنورة، تشمل محافظة الحناكية، محافظة المهد، محافظة العلا والأجزاء المجاورة.

وبينت الإدارة أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 8 من مساء اليوم.