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اللواء عطية: الحج عبادة فقط وليس للعبث أو المساومة
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
أكد المتحدث الأمني لرئاسة أمن الدولة، اللواء بسام عطية أن الحج عبادة فقط وليس للعبث أو المساومة.
وكشف المتحدث الأمني خلال المؤتمر الصحفي الأول لخطة الحج لهذا العام أن هناك استعدادات أمنية كاملة لخدمة ضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة.
من جانبه قال المتحدث باسم وزارة الحج، حاتم قاضي إنه تم إعداد برنامج خاص لتفويض الحجاج إلى جسر الجمرات والمسجد الحرام.
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