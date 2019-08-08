شكرا لقرائتكم خبر عن 1044 عملية قلب في مدينة الملك عبدالله الطبية خلال موسم الحج والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)

أجرت وزارة الصحة ممثلة في مدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة 1044 عملية قلب ما بين قسطرة قلبية وعمليات قلب مفتوح منذ مطلع شهر ذي القعدة وحتى أمس (الأربعاء) للحجاج وغيرهم.

وكشفت الإدارة الطبية بالمدينة الطبية في أحدث إحصاء لها إجراء 404 عمليات قسطرة قلبية للحجاج و549 قسطرة قلبية لغير الحجاج، فيما تم إجراء 21 عملية قلب مفتوح للحجاج و70 عملية قلب مفتوح لغير الحجاج، مبينة أن هناك عدة اجتماعات تعقد على مدار اليوم بين أطباء القلب وأطباء جراحة القلب يتم خلالها مناقشة حالات المرضى واتخاذ القرارات الطبية حيالها.

يذكر أن مركز القلب بالمدينة الطبية مجهز بأحدث التقنيات في مجال طب القلب ويضم كفاءات مؤهلة على مستوى عالٍ، خصوصا أنها تعتبر المرجع التخصصي للمرضى من الحجاج خلال موسم الحج.