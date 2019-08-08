شكرا لقرائتكم خبر عن وصول 1.849.817 حاجاً إلى المملكة حتى نهاية أمس الأربعاء والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - بلغ عدد الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، منذ بدء القدوم وحتى نهاية أمس (الأربعاء) 1.849.817 حاجاً، وذلك وفق الإحصاء الذي أصدرته المديرية العامة للجوازات.

وأوضحت المديرية العامة للجوازات أن عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو بلغ 1.736.492 حاجاً، فيما قدم عن طريق البر 96.075 حاجاً، وعبر البحر 17.250 حاجاً، وذلك بزيادة 104.868 حاجاً على عدد القادمين لنفس الفترة من العام الماضي بنسبة 6% تقريباً.