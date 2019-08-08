السعودية | إطلاق اسم ولي العهد السعودي على أحد الطرق الحيوية بمكة

شكرا لقرائتكم إطلاق اسم ولي العهد السعودي على أحد الطرق الحيوية بمكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وافق الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، على المقترح الذي تقدمت به أمانة العاصمة المقدسة بتسمية الطريق المؤدي إلى مدينة مكة المكرمة من محافظة جدة باسم ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وذلك بناءً على مرئيات وزارة الشؤون البلدية والقروية، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

ويأتي ذلك تقديراً للجهود الكبيرة والمميزة التي يقوم بها الأمير محمد بن سلمان لتعزيز مسيرة التنمية والتطور بالمملكة في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، وتقديراً لجهود ولي العهد لخدمة الإسلام والعناية بالحرمين الشريفين والحجاج والمعتمرين.

من وكالة الأنباء السعودية "واس"

ويعدّ طريق الأمير محمد بن سلمان أحد أهم طرق مدينة مكة المكرمة الحيوية من الجهة الغربية، ويمتد الطريق من نقطة تفتيش الشميسي إلى المسجد الحرام بطول 23 كيلومتراً مروراً ببوابة مكة المكرمة وتقاطع طريق مكة جدة السريع مع الطريق الدائري الرابع المسمى طريق علي بن أبي طالب.

من وكالة الأنباء السعودية "واس"

كما تُقام على امتداد طريق الأمير محمد بن سلمان مشروعات عدة تشرف عليها أمانة العاصمة المقدسة وفي عدد من المواقع الاستثمارية والمخططات السكنية بمكة المكرمة.