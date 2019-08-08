، "الحج العمرة" تخضع كل أعمالها للمعايير وأدوات القياس والجودة ،

محمد بن مسعود - الدمام - أصدرت 117 تقريراً إحصائياً ونشرة تفاعلية تخص 38 مؤشراً رئيساً

أصدرت وزارة الحج والعمرة 117 تقريراً إحصائياً ونشرة تفاعلية تخص 38 مؤشراً رئيساً لقياس أداء الأعمال المقدمة لخدمة ضيوف الرحمن، وذلك من خلال مركز المتابعة والمراقبة والتحكم والقياس التابع للوزارة منذ اليوم الـ18 من شهر ذي القعدة الماضي.

جاء ذلك عبر إصدار 18 تقريراً إحصائياً بمعدل تقرير يومياً، وإصدار 18 تقريراً داخلياً بمعدل تقرير يومياً، وإصدار 81 نشرة تفاعلية إنفوجرافيك تبث على مدار اليوم، في سبيل تفعيل البعد الرقابي على الخدمات المقدمة للحاج والمعتمر، إضافة إلى متابعة الأعمال الميدانية ضمن الخطط التشغيلية المعتمدة، وتحسين اتفاقيات مستوى الخدمة لرفع كفاءة تقديم الخدمات وتحسين تجربة الحاج والمعتمر طوال رحلته.

وقال المشرف العام على مركز المتابعة والمراقبة والتحكم والقياس يوسف بن صالح البطحي إن المركز يهدف إلى الحوكمة الرقمية للإجراءات، والوصول إلى توافق مع مراكز العمليات والنظم المركزية لجميع الخدمات المقدمة خلال مسارات ضيوف الرحمن بمناطق الحرمين الشريفين ومكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، وبما يدعم كفاءة تقديم الخدمات وبخاصة خلال فترات الذروة، وذلك طبقاً لمعايير الجودة والمواصفات القياسية اللازمة، ورفع مستوى التنسيق والتهيئة والإعداد المبكر.

وأشار إلى أهمية مؤشرات قياس الأداء، حيث تعد عمليات رصد وتحليل وتقييم مؤشرات قياس الأداء الدليل النوعي والكمي والإحصائي لرفع الكفاءة التشغيلية، ودعم متخذ القرار من خلال ربط الأعمال بمستهدفات الخطط التشغيلية، وتحقيق الاستفادة المثلى من الإمكانيات والموارد المتاحة.

وأضاف أن وزارة الحج والعمرة تعمل على مسارعة خطواتها التطويرية في الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين والزوار، بما يتوافق مع تطلعات القيادة الرشيدة ووفقا للأهداف الاستراتيجية لرؤية 2030، ومن خلال أدوات التخطيط الحديث وتطوير أساليب وآليات العمل وأطر الجودة، وتفعيل استخدام التقنيات الحديثة والاستثمار الأمثل للموارد المادية والبشرية والتقنية.

وأفاد "البطحي" بأن دور الوزارة يمتد إلى الإشراف على العديد من المهام التنفيذية والأعمال الميدانية والرقابية، وذلك بتفعيل أنظمة وأدوات المتابعة والمراقبة والتحكم والقياس، والتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية في منظومة الحج والعمرة من خلال التكامل وتسخير أحدث التقنيات وتوطين استخدامها بما بتناسب مع طبيعة الأعمال والمهام.