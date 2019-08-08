هل يُحرم أبناء المواطنة من تجديد الإقامة بعد وفاة والدتهم؟.. "الجوازات" تجيب

دبي - بواسطة محمد فارس أكد الحساب الرسمي لخدمات الجوازات الإلكترونية، أن أبناء المواطنة المتوفاة ملزمون بنقل خدماتهم على رقم سجل جديد؛ من أجل استمرار تجديد الإقامة.

وجاء توضيح خدمة الجوازات الإلكترونية، في رده على استفسار عبر حسابه بموقع "تويتر"، بشأن صحة فقدان أبناء المواطنات الإقامة في المملكة، بعد وفاتها حال عدم وجود كفيل لهم.

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وقالت خدمة الجوازات، إن التعليمات تلزم نقل خدمة أبناء المواطنة على رقم سجل جديد، بعد وفاة الأم لاستمرار تجديد الإقامة.

فيما ردّت على استفسار آخر حول مسمى مهنة الأبناء بعد النقل على سجل جديد، قائلةً: "مسمى المهنة يحدد من قبل وزارة العمل حسب المؤهل العلمي، الذي يحمله أبناء المواطنات، وإذا كانوا قصراً، فيتم النقل على أحد الأقارب بمهنة مرافق أو على والدهم بمهنة تابع".