السعودية | إطلاق اسم ولي العهد على أحد الطرق الحيوية بمكة المكرمة

الخليج 365 - الرياض- وافق صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة على المقترح الذي تقدّمت به أمانة العاصمة المقدسة بتسمية الطريق المؤدي إلى مدينة مكة المكرمة من محافظة جدة باسم صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – وذلك بناءً على مرئيات وزارة الشئون البلدية والقروية.

ويأتي ذلك تقديراً للجهود الكبيرة والمميزة التي يقوم بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز لتعزيز مسيرة التنمية والتطوّر بالمملكة في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – وتقديرًا لجهود سموه المباركة لخدمة الإسلام والعناية بالحرمين الشريفين والحجّاج والمعتمرين.

ويعدّ طريق الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز أحد أهم طرق مدينة مكة المكرمة الحيوية من الجهة الغربية ويمتد الطريق من نقطة تفتيش الشميسي إلى المسجد الحرام بطول (23) كيلومترا مروراً ببوابة مكة المكرمة وتقاطع طريق مكة جدة السريع مع الطريق الدائري الرابع المسمّى بطريق علي بن أبي طالب – رضي الله عنه – وتُقام على امتداد طريق الأمير محمد بن سلمان مشروعات عدّة تشرف عليها أمانة العاصمة المقدسة وفي عدد من المواقع الاستثمارية والمخططات السكنية بمكة المكرمة .