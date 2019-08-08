قاضي: إصدار 1.8 مليون تأشيرة إلكترونية لحجاج الخارج

2019-08-08

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أكد المتحدث الرسمي لوزارة الحج والعمرة، حاتم قاضي، أنه تم إصدار أكثر من مليون و800 ألف تأشيرة حاج إلكترونية لحجاج الخارج.

ولفت خلال المؤتمر الصحفي الأول حول تنفيذ خطط الحج الذي عقد اليوم أنه تم تنفيذ أكثر من 121 ألف جولة تفتيشية للتأكيد من جودة الخدمات المقدمة للحجاج.