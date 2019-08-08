- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم قاضي: إصدار 1.8 مليون تأشيرة إلكترونية لحجاج الخارج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
قاضي: إصدار 1.8 مليون تأشيرة إلكترونية لحجاج الخارج
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد المتحدث الرسمي لوزارة الحج والعمرة، حاتم قاضي، أنه تم إصدار أكثر من مليون و800 ألف تأشيرة حاج إلكترونية لحجاج الخارج.
ولفت خلال المؤتمر الصحفي الأول حول تنفيذ خطط الحج الذي عقد اليوم أنه تم تنفيذ أكثر من 121 ألف جولة تفتيشية للتأكيد من جودة الخدمات المقدمة للحجاج.
كانت هذه تفاصيل خبر قاضي: إصدار 1.8 مليون تأشيرة إلكترونية لحجاج الخارج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.