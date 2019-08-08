شكرا لقرائتكم بث مباشر .. المؤتمر الصحفي الأول لموسم حج 1440 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-08-08 بث مباشر .. المؤتمر الصحفي الأول لموسم حج 1440 متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة بدأ قبل قليل المؤتمر الصحفي الأول لموسم الحج بمشاركة وزارتي الصحة والحج ورئاسة أمن الدولة، بمقر مركز العمليات الأمنية الموحد 911 بمنطقة مكة المكرمة.









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