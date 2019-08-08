- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم 5 نصائح للمصابين بالزكام والإنفلونزا في الحج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
5 نصائح للمصابين بالزكام والإنفلونزا في الحج
متابعات الخليج 365 - واس
نصحت وزارة الصحة المرضى المصابين بالزكام والإنفلونزا خلال الحج بالإكثار من شرب الماء والسوائل والتزام الراحة قدر الإمكان، إضافة إلى تناول المسكنات وخافضات الحرارة ما لم يكن هناك ما يمنع ذلك وفق الإرشادات الصحية.
ودعت “الصحة” إلى استخدام مضادات احتقان الأنف لفترة قصيرة ما لم يكن هناك ما يمنع ذلك من ارتفاع ضغط الدم أو نقص التروية القلبية، إلى جانب تناول الأدوية المضادة للسعال عند الضرورة، لاسيما إذا كان السعال جافًا، أو أصبح مزعجًا خلال النوم.
وحذرت وزارة الصحة المصابين من أخذ أي مضاد حيوي بدون استشارة الطبيب.
كانت هذه تفاصيل خبر 5 نصائح للمصابين بالزكام والإنفلونزا في الحج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.