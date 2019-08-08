سار تفتح باب الترشيح للدفعة الثانية من برنامج رواد

2019-08-08

متابعات الخليج 365 - الرياض

طرحت الشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار” مرحلتها الثانية من قبول الترشيح في برنامج “روّاد سار”، الذي يهدف إلى استقطاب نخبة من المهندسين السعوديين حديثي التخرج، وتدريبهم وإعدادهم للمساهمة في تحقيق الأهداف المستقبلية للشركة.

وأوضح مدير عام الموارد البشرية في “سار” المهندس محمد بن خليل الشمري، أنه مواكبةً لأهداف رؤية المملكة 2030 ، وفي إطار سعيها لتنمية وتطوير الكفاءات الوطنية، التي تحظى بدعم واهتمام كبير من قبل سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وعقب النجاح الذي تحقق في الدفعة الأولى للبرنامج؛ رأت إدارة الشركة فتح المجال للدفعة الثانية، حيث بدأت “سار” في استقبال المتقدمين من خلال الموقع الالكتروني للشركة، مضيفًا أن سيكون يوم السبت 17 أغسطس الجاري آخر موعد لقبول المتقدمين، في حين ستبدأ الشركة في إجراء الاختبارات والمقابلات لاختيار المرشحين بدءاً من 25 أغسطس.

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وأشار إلى أن التخصصات المطلوبة للبرنامج – والذي يستمر لمدة عام – تشمل: الهندسة الصناعية، الكهربائية، الميكانيكية، والمدنية.

وأكد خضوع المتدرب لعدد من المراحل التي تصقل تجربته، أبرزها التدريب أثناء العمل لإعطاء المتدرب نظرة عامة وشاملة عن القطاعات داخل الشركة وآلية سير العمل، مضيفاً أن روّاد سار يشتمل على برامج تدريبية وتطويرية، لتزويد المتدربين بالمعارف والمهارات اللازمة في مسيرتهم العملية، إلى جانب برنامج إعارة وتدريب خارجي مع شركات عالمية رائدة في مجال السكك الحديدية.

وكشف مدير عام الموارد البشرية، عن أن المتدرب سيحظى بمزايا عدة فور قبوله النهائي في البرنامج، حيث سيحصل على راتب يبدأ من 11 ألف ريال، إضافة للتأمين الطبي الشامل له ولزوجته وأطفاله ووالديه.

الجدير ذكره، أن برنامج “روّاد سار” يعد أحد أهم المبادرات التي تقدمها شركة “سار” لتطوير قدرات ومهارات المهندسين السعوديين الخريجين حديثاً في مختلف التخصصات الهندسية، كما يعبر عن التزام الشركة بمسؤوليتها الاجتماعية، ووعيها بأهمية استقطاب الكفاءات الوطنية المتخصصة.