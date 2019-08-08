تفاصيل الدفعة 21 من دعم حساب المواطن

2019-08-08

متابعات الخليج 365 - الرياض

نشر برنامج حساب متابعات الخليج 365 تفاصيل الدفعة الـ21 من الدعم والتي تم بدء إيداعها مع الساعات الأولى اليوم الخميس.

وأكد حساب متابعات الخليج 365 أنه تم إيداع 2.6 مليار ريال لـ 12.5 مليون مستفيد وتابع خلال دعم شهر أغسطس.

وذكر متحدث البرنامج سلطان القطاني أنه تم إيداع 50 مليار ريال في حسابات المواطنين منذ إطلاق البرنامج وحتى صرف الدفعة 21 اليوم.

Advertisements

وتقرر أن يتم إيداع الدعم للدفعة الـ21 يوم الثامن من شهر أغسطس الجاري بدلًا من موعدها المعتاد في العاشر من كل شهر ميلادي.

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

يذكر أن حساب متابعات الخليج 365 أكثر من مرة على أنه في حال طرأ أي تغيير على البيانات لدى المستفيد الرئيسي أو التابعين، يجب التوجه للبوابة الإلكترونية من خلال الحساب والتعديل على البيانات ليتم دراستها والتحقق منها ودراسة الاستحقاق مرة أخرى.