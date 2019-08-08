وصول 1.849.817 حاجًا إلى المملكة عبر جميع المنافذ حتى نهاية يوم أمس

جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365

بلغ عدد الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، منذ بدء القدوم وحتى نهاية يوم أمس (1.849.817) حاجًا، وفق الإحصائية التي أصدرتها المديرية العامة للجوازات.

وأوضحت المديرية العامة للجوازات، أن عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو بلغ (1.736.492) حاجًا، فيما قدم عن طريق البر (96.075) حاجًا, وعبر البحر (17.250) حاجًا, بزيادة (104.868) حاجًا عن عدد القادمين لنفس الفترة من العام الماضي بنسبة 6% تقريبًا.