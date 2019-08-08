متحدث “الحج”: إعداد برنامج خاص لتفويج الحجاج إلى جسر الجمرات والمسجد الحرام

جدة - عمرو شويل مكة- الخليج 365

أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الحج والعمرة، إن هناك استعدادت كاملة في مشعر منى لاستقبال ضيوف الرحمن في يوم التروية، مشيرًا إلى أنه تم إعداد برنامج خاص لتفويج الحجاج إلى جسر الجمرات والمسجد الحرام.

وأضاف أنه تم إصدار أكثر من مليون و800 ألف تأشيرة حاج إلكترونية لحجاج الخارج، لافتًا إلى أن هناك أكثر من ألف جولة تفتيشية للتأكد من جودة الخدمات المقدمة للحجاج.

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جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الأول لموسم الحج، اليوم الخميس، بمشاركة الصحة، والحج، ورئاسة أمن الدولة، بمقر مركز العمليات الأمنية الموحد 911 بمنطقة مكة المكرمة.

وقال المتحدث الرسمي لرئاسة أمن الدولة، إن هناك استعدادات أمنية كاملة لخدمة ضيوف الرحمن، مؤكدًا أن الحج عبادة فقط وليس للعبث أو المساومة.