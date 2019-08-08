الان تتابع “الحج” تبرز جهودها في توعية وإرشاد ضيوف الرحمن بـ 7 لغات والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل جدة - الخليج 365
أنهت وزارة الحج والعمرة، وفي إطار الاستعدادات المكثفة لموسم حج هذا العام أضخم عمل إرشادي يضم برامج توعوية وإرشادية لحجاج بيت الله الحرام بـ 7 لغات لتوعية وتثقيف وإرشاد ضيوف الرحمن لضمان تمام سلامتهم.
وتضمن هذا المشروع إعداد فيديوهات “إنفوجرافيك”، وبوسترات، وملصقات “واتس آب” تم توجيهها للجهات المرتبطة بخدمة ضيوف الرحمن مباشرة والتي تم توزيعها على كافة مؤسسات الطوافة والجهات المقدمة للخدمة.
من جانبه أوضح المستشار المهندس عبداللطيف بن حمزة سنان مدير عام الإدارة العامة الخدمات المشتركة بوزارة الحج والعمرة والمشرف على تنفيذ المشروع والتابعة له إدارة الأمن و السلامة، بأن المشروع يركز على المحافظة على سلامة وصحة ضيوف الرحمن من خلال توعيتهم لاتباع الإرشادات الصحيحة في المشاعر المقدسة فيما يتعلق بمواجهة بعض الظروف ومن ذلك الإرشادات أثناء سقوط الأمطار والوقاية من أشعة الشمس والأمطار، وغيرها مما يلزمه اتباع الإرشادات المناسبة.
وأضاف أن هناك نشرات تم اعتمادها باللغة العربية، والإنجليزية، والاردو، والملايو، والهوسه، والتركي، والفارسي، ولغة الإشارة بالإنفوجرافيك المتحرك.
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