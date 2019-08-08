الان تتابع تكليف الشيخ محمد بن حسن آل الشيخ خطيبا ليوم عرفة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعة واحدة - 2:20 م, 8 أغسطس 2019 م التعليقات: 0 لعام 1440 متابعات - الخليج 365 أعلنت إمارة منطقة مكة تكليف الشيخ محمد بن حسن آل الشيخ خطيبا ليوم عرفة لعام 1440 هجرية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تكليف الشيخ محمد بن حسن آل الشيخ خطيبا ليوم عرفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.