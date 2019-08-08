شاهد.. “التعليم” تعلن أسماء مرشحي الدكتوراه للإيفاد

جدة - عمرو شويل الطائف - عبدالله العازمي - الخليج 365:

أعلنت وزارة التعليم، ممثلة في الإدارة العامة للإيفاد والابتعاث، اليوم 0(الخميس)، أسماء مرشحي الدكتوراه الذين تمت الموافقة على إيفادهم، اعتبارا من الفصل الدراسي الأول لعام ١٤٤١هـ.

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ويصدر لاحقا قائمة موفدي الماجستير، ونفيدكم بأنه يمكن الحصول على القرار لدى إدارات التعليم بعد إجازة عيد الأضحى المبارك عبر برنامج “راسل”.

أسماء مرشحي الدكتوراه للإيفاد للفصل الأول من عام ١٤٤١ هجرية by Ahmed Ghanam on Scribd