شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع 15.9 مليون عبوة ماء زمزم لضيوف الرحمن في مكة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز غزاوي (مكة المكرمة)

بلغ عدد عبوات ماء زمزم سعة 20 لترا التي وزعها مكتب الزمازمة الموحد ببرنامجه الثاني بخطته التشغيلية على مساكن ضيوف الرحمن بمكة المكرمة حتى الخامس من شهر ذي الحجة الجاري أكثر من 950 ألف عبوة سعة.

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وقال نائب رئيس مجلس إدارة المكتب والمتحدث أمير بن فيصل عبيد إن هذه العبوات وزعت على أكثر من 3600 مسكن بأحياء مكة المكرمة، وفق منظومة تقنية حديثة مرتبطة بالمسار الإلكتروني لحجاج الخارج التابع لوزارة الحج والعمرة الجهة المشرفة على المكتب.

وبين عبيد أنه تم توزيع نحو من مليوني عبوة من ماء زمزم سعة 200 مللي على ضيوف الرحمن أثناء مرورهم بمراكز استقبال الحجاج بمداخل مكة المكرمة، وفق البرنامج الأول من خطته التشغيلية، فيما تم إيصال أكثر من 13 مليون عبوة ماء زمزم سعة 200 مللي إلى المشاعر المقدسة ضمن برنامج الخدمات الإضافية مع مؤسسات الحجاج والجمعيات الخيرية المعتمدة التابعة لمؤسسات الطوافة، ليتم توزيعها على ضيوف الرحمن أثناء فترة وجودهم بالمشاعر المقدسة، إضافة إلى عدد من مبادرات المكتب ذات الصلة بالمستشفيات، بالتعاون مع الجهات المرتبطة، لما يحقق الهدف الأسمى من خدمة ضيوف بيت الله الحرام على أكمل وجه.

يذكر أن مكتب الزمازمة ينتج عبواته بمصنع التعبئة الآلية لتعبئة مياه زمزم التابعة ملكيته بالكامل للمكتب بمخطط الوسيق بمكة المكرمة، المقام على مساحة 10 آلاف متر مربع، فيما يحتوي المركز على خطي إنتاج وتعبئة عبوات ماء زمزم سعة 20 لتراً بطاقة إنتاجية تقدر بـ3800 عبوة في الساعة للخطين، وخط إنتاج ثالث ينتج عبواته بسعة (200، 330، 600) مللي، وعبوات اللتر ونصف بطاقة إنتاجية تقدر بـ10800 عبوة بالساعة، ومنطقة التخزين والخدمات والمرافق والمختبر وفق أعلى المواصفات الفنية المعتمدة من مركز أبحاث زمزم بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، وبآليات تقنية عالية دون أي تدخل بشري، وفق منظومة متكاملة من الأيدي العاملة ووسائل التوزيع والنقل الحديثة بالمكتب، يشارك فيها أبناء المهنة وأكثر من 1100 موظف وعامل موسمي.